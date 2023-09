Cristiano Ronaldo chega aos 850 golos na carreira após goleada do Al Nassr

Cristiano Ronaldo atingiu este sábado os 850 golos na carreira ao marcar na goleada (5-1) do Al Nassr, de Luís Castro e que contou com Otávio também a titular, frente ao Al Hazm, orientado por Filipe Gouveia e que lançou Tozé de início.Depois de ter assistido para dois golos, o último dos quais de Otávio (57') que se estreou mesmo a marcar pela formação de Riade, o avançado português fez o momentâneo 4-1 e chegou à marca redonda na carreira. CR7 está de pé quente e o registo dos últimos três jogos no campeonato: soma seis golos e quatro assistência.Foi a terceira goleada consecutiva do Al Nassr na Liga Saudita, após as duas derrotas a abrir. A formação de Riade vai subindo posições na tabela e é já 6.º, com nove pontos, a quatro dos líderes Al Hilal, de Jorge Jesus, e Al Taawon. Já o Al Hazm ainda não venceu ao cabo dos primeiros cinco jogos do campeonato e segue, por isso, no último lugar, com dois pontos.