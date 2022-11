Ronaldo: “Não estou a pensar no casamento agora mas penso que ela [Gio] merece e eu mereço. Estou a pensar nisso”

Entrevista de Piers Morgan a Cristiano Ronaldo está a ser transmitida pela primeira vez esta quarta-feira, no Reino Unido. A conversa entre o craque português e o jornalista está dividida em duas partes, a serem transmitidas esta quarta e quinta-feira na Talk TV.-- Ninguém gosta de ver pessoas de sucesso.-- Às vezes não percebo porque é que a imprensa me critica tanto.-- Sinto-me orgulhoso por ter tantos seguidores e fãs. Pergunto-me muitas vezes: 'Porquê eu?' Acho que é mais do que ser um bom jogador, mas também é importante ser carismático e bonito. Sou uma fruta apetitosa.-- Não perco tempo com pessoas que não gostam de mim. Gosto de estar rodeado de quem gosta de mim.-- Não percebo o porquê das crítimas do Rooney. 'Será que tem ciúmes?' Ainda no ano passado estava na minha casa a jogar com o meu filho. Não percebo. As pessoas podem ter a sua opinião, mas não sabem o que realmente se passa dentro do campo ou na minha vida.-- O Rooney e Neville aproveitam-se da minha fama. Não são meus amigos.-- Roy Keane foi o melhor capitão de sempre para mim. Não é porque diz bem de mim, mas porque era um ótimo amigo dentro do balneário.-- A morte do meu filho foi o pior momento da minha vida desde que o meu pai morreu. Eu e a Georgina passámos por momentos difíceis e não percebíamos porque nos tinha acontecido a nós.-- Nunca tinha sentido alegria e tristeza ao mesmo tempo. Não sabia se sorria ou chorava. Não sabia como reagir ou o que fazer.-- Eu e o Cristiano Júnior chorámos juntos quando lhe contei sobre a morte do bebé.-- Comecei a ver a vida de uma forma diferente e a olhar para a Gio também de maneira diferente.-- As cinzas do bebé estão aqui em casa com as do meu pai. Temos uma pequena capela em casa e é lá que estão os dois. Falo com eles muitas vezes.-- Recebi uma carta da Família Real britânica a dar condolências quando o meu filho morreu.-- Agradeço muito à comunidade britânica pelo apoio que me deu.-- Não estou a pensar ter mais filhos mas o futuro a Deus pertence.-- A Georgina é uma pessoa muito madura para a idade e ajuda-me muito.-- Não estou a pensar no casamento agora, mas penso que ela merece e eu mereço. Estou a pensar nisso.Dou a entrevista porque é o tempo para dizer alguma coisa.-- Estive perto de jogar pelo Manchester City.-- Ir para o Manchester United foi uma boa decisão.-- Eu não sigo os recordes, os recordes seguem-me a mim.-- Quando assinei pelo Manchester, achei que tudo iria estar diferente. Fiquei surpreendido, pela negativa, porque vi que tudo estava igual.-- Nada mudou desde 2009. Nem a piscina, os cozinheiros, o ginásio. Pararam no tempo. O progresso foi zero.-- Um clube com esta dimensão deveria estar no topo.-- Nunca ouvi falar de Ralf Rangnick.-- Não gosto de treinadores que se acham a última Coca-Cola do deserto.-- Os jovens têm as coisas mais facilmente. Não têm de lutar por nada. Não são iguais aos da minha geração. Não têm 'fome' de vencer.-- Quando tinha 18 ou 19 anos olhava sempre para os jogadores mais experientes. Os jogadores mais novos não fazem isso.-- Não gosto de dar conselhos, gosto de ser o exemplo. Porque eu sou o exemplo.-- Esta geração não vai conseguir manter uma performance elevada durante tantos anos quanto os jogadores da minha idade.-- Diogo Dalot é um jogador novo, esperto, muito profissional. Vai ter uma carreira longa.