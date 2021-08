Cristiano Ronaldo já veste a camisola do Manchester United

É com pompa e circunstância que o Manchester United anuncia o regresso de Cristiano Ronaldo ao clube. Nas redes sociais do clube inglês foram publicadas as primeiras imagens do craque português com a camisola do United novamente ao peito."Ele está de volta", lê-se num 'story' dos vários publicados sobre o regresso de Ronaldo ao clube nas últimas horas. "Continua perfeito", escrevem ainda na publicação em que CR7 volta a envergar a camisola do United.A notícia do regresso de Ronaldo ao clube foi avançada esta sexta-feira. Durante o período que esteve no clube, entre 2003 e 2009, o capitão português marcou 118 golos em 292 jogos.