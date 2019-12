Danilo gerido por Sérgio Conceição para o clássico com o Sporting

Sérgio Conceição vai ser extracauteloso com a condição física de Danilo Pereira. O capitão do FC Porto está clinicamente apto para jogar, mas o técnico vai gerir com pinças a sua utilização nos próximos tempos. Com a pausa natalícia que aí vem, a prioridade é que Danilo esteja na melhor forma para o jogo com o Sporting em Alvalade, a 5 de janeiro, da 15ª jornada do campeonato.Danilo falhou a vitória (3-0) em casa frente ao Tondela, na segunda-feira, para a Liga, devido a um problema muscular contraído no triunfo (3-2) com o Feyenoord, na Liga Europa, na passada quinta-feira. Como Sérgio Conceição adiantara, o impedimento ficou resolvido em poucos dias e o médio já treinou esta terça-feira com os colegas sem limitações - o boletim clínico portista está 100% desanuviado.Apesar da recuperação, o internacional português pode ser poupado amanhã (19h15, no Dragão) frente ao Santa Clara, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Sérgio Conceição gostou da resposta da equipa a jogar com dois médios de menor tração atrás: Uribe e Otávio.Como amanhã está em causa um jogo a eliminar, o treinador poderá ser mais cauteloso e apostar em Sérgio Oliveira ao lado do colombiano, recolocando Otávio na direita. O brasileiro também poderá jogar como segundo avançado em vez de Marega, posição que já fez esta época, reforçando a zona central.Caso Danilo vá a jogo, é provável que saia mais cedo, se o resultado o permitir. A intenção é, ao mesmo tempo, minimizar o risco de o médio sofrer uma recaída e evitar que perca ritmo competitivo. Preocupação que se manterá na visita ao Chaves (domingo, para a Taça da Liga).