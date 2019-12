Sérgio Oliveira recupera espaço em jogo do FC Porto frente ao Casa Pia

Os bons sinais dados por Sérgio Oliveira na vitória (3-0) do FC Porto frente ao Casa Pia, jogo da Taça da Liga em que o médio foi titular, vão valer-lhe mais minutos de utilização. O internacional português pode mesmo, no curto prazo, assumir a titularidade ao lado de Danilo Pereira.Sérgio Oliveira enfrenta a concorrência de Loum e Uribe, a quem cedeu o lugar no onze ainda em agosto, quando se lesionou (entorse no tornozelo direito). Outra lesão em outubro, desta vez muscular, ao serviço da equipa B quando recuperava ritmo competitivo, atrasou o regresso à equipa.Esse contratempo não lhe permitiu aproveitar o castigo imposto a Uribe, devido à festa até altas horas no aniversário da mulher. Quem mostrou a Sérgio Conceição que pode ser útil no miolo portista foi Loum. Inclusive, o senegalês marcou o 1º golo na vitória (2-0) sobre o P. Ferreira na 12ª jornada da Liga.Mas Sérgio Oliveira tem vários pontos a seu favor. Desde logo as bolas paradas, seja na marcação de livres diretos, em que é especialista, seja a bater cantos ou livres, em que é uma boa alternativa a Alex Telles.O remate forte e a capacidade de colocar a bola a longa distância são outras características que Sérgio Conceição admira.O FC Porto iniciou esta sexta-feira a preparação para o jogo de amanhã (20h00), no Jamor, com o Belenenses. Os titulares na vitória (3-0) frente ao Casa Pia só fizeram treino de recuperação. A comitiva portista está alojada em Troia para evitar o cansaço das deslocações entre Porto e Lisboa.O FC Porto pode ser a porta de entrada de Bruno Guimarães na Europa. O médio brasileiro (Ath. Paranaense) está a ser dado como certo no Atl. Madrid, mas o clube espanhol não tem vaga no plantel para extracomunitários. A solução seria emprestar o jogador aos portistas em janeiro.Há duas épocas, quando Danilo se lesionou, Sérgio Conceição apostou em Sérgio Oliveira ao lado de Herrera e a dupla contribuiu para o título de campeão.Cedido em janeiro deste ano (Danilo e Herrera eram os titulares), Sérgio Oliveira voltou esta época para colmatar a saída do mexicano para o Atl. Madrid.