Ivan Marcano marca e mostra serviço no FC Porto

Chegou, assinou, treinou e marcou.Ivan Marcano mostrou este sábado que não precisará de tempo para se ambientar à realidade do FC Porto. No terceiro jogo treino da pré-época, diante do Penafiel (II Liga), no Olival, marcou o único golo do triunfo azul-e-branco.O espanhol entrou no segundo tempo e formou dupla com o venezuelano Osorio e mostrou estar já num bom momento a nível físico. É praticamente certo que será um dos titulares quando o FC Porto começar a época oficial - início do mês de agosto na primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.No jogo deste sábado, Sérgio Conceição apostou de início num onze onde se destacou o reforço Nakajima. Diogo Costa, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Manafá, Óliver, Loum, Otávio, Fernando Andrade, Soares e Nakajima foram apostas no terceiro jogo da pré-temporada (triunfos sobre o Águeda, 6-0; e Varzim, 4-0).Depois do intervalo, uma revolução com as entradas de Vaná, João Costa, Saravia, Osorio, Marcano, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Romário Baró, Aboubakar, Fábio Silva, Galeno, Luis Díaz, Madi Queta e Zé Luís. O golo do triunfo portista acabou por surgir em cima dos 90 minutos por intermédio de Marcano.Por outro lado, o defesa central Pepe está praticamente recuperado da cirurgia realizada para corrigir a fratura na omoplata direita e este sábado realizou trabalho condicionado. Deve voltar sem limitações na próxima semana quando o FC Porto já estiver no Algarve, onde vai realizar um miniestágio até dia 24 de julho.O luso-brasileiro deve por isso formar dupla com Marcano para a estreia oficial do FC Porto versão 2019/2020 na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente a um adversário que ainda não é conhecido.