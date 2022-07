"Domingo o rei joga": Cristiano Ronaldo comenta novamente no Instagram e dá a entender que vai voltar

Já na quinta-feira Cristiano Ronaldo tinha comentado uma publicação naquela rede social sobre a sua intenção em abandonar Old Trafford neste mercado de transferências: "Impossível não falarem de mim um dia, senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que se não mentirem não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertarão em alguma notícia", escreveu, na altura, o avançado internacional português.

Depois de ter comentado uma publicação numa página de fãs sobre rumores quanto ao seu futuro profissional, que ainda continua incerto, Cristiano Ronaldo voltou, esta sexta-feira, a deixar uma mensagem nas redes sociais. Agora, a publicação - também de uma página de fãs do craque português - mencionava a ausência de Cristiano Ronaldo da lista de convocados do Manchester United para o particular diante do Atlético Madrid. "Domingo o Rei joga", escreveu CR7 num comentário a essa publicação no Instagram.O Manchester United tem agendado, precisamente para domingo, dia 31, um particular contra os espanhóis do Rayo Vallecano, pelas 16 horas, e CR7 dá agora a entender que estará presente.