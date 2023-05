Dos acessos aos objetos proibidos: Tudo o que precisa de saber caso o Benfica festeje o título no Marquês

Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro

Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Martens Ferrão

Rua Braamcap

Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Herculano

Avenida Joaquim António de Aguiar com a Rua Castilho

Avenida Duque de Loulé com a Rua Eça de Queiroz

Avenida António Augusto Aguiar

A PSP informou esta sexta-feira quais os condicionamentos e as medidas a implementar no Marquês de Pombal, em Lisboa, na eventualidade do Benfica ser campeão da Liga Bwin este sábado.De acordo com um comunicado da PSP vão existir condicionamentos rodoviários a partir das 16h30 nos eixos Entrecampos/Marquês de Pombal, Praça de Espanha/Marquês de Pombal, Amoreiras/Marquês de Pombal, Restauradores/Marquês de Pombal.De acordo com a força de segurança, vai ser possível aceder à Praça do Marquês de Pombal a partir das 17h00, após o controlo e revista da PSP, através dos seguintes pontos de acesso:Vai ser efetuado um controlo de entrada de objetos no perímetro como facas e armas, seringas, capacetes, garrafas, laser, material explosivo, selfie sticks, hastes rígidas, buzinas de ar comprido, chapéus de chuva e copos.A partir das 16h30 as estações do metro de Lisboa para entrada e saída de pessoas do Marquês de Pombal, Parque e Picoas estarão encerradas.