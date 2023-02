Manifestação dos professores deste sábado causa constrangimentos de trânsito na baixa de Lisboa

A manifestação de professores, que se vai realizar este sábado, no Terreiro do Paço, vai causar constrangimentos e desvios de trânsito na zona da baixa lisboeta.



Segundo comunicado da PSP, esta sexta-feira divulgado, os manifestantes "vão concentrar-se a partir das 14h00 em quatro artérias que confluem na Praça Marquês de Pombal, nomeadamente, Rua Braamcamp, Rua Joaquim António de Aguiar, Parque Eduardo VII e Avenida Fontes Pereira de Melo, estando previsto o início do desfile a partir das 15h30, desde a Praça Marquês de Pombal até à Praça do Comércio".

Para segurança dos participantes, a partir das 12h30, todas as artérias abaixo indicadas vão estar interditas à circulação de trânsito:

Avenida Fontes Pereira de Melo;

Avenida Duque de Loulé;

Avenida Joaquim António de Aguiar;

Rua Braamcamp;

Túnel do Marquês de Pombal (no sentido descendente só será possível sair para a Avenida António Augusto de Aguiar);

Praça Marquês de Pombal;

Avenida da Liberdade;

Praça dos Restauradores;

Rua 1º de Dezembro;

Praça Dom João da Câmara;

Praça Dom Pedro IV;

Rua Áurea; e

Praça do Comércio.

Desta forma, a PSP "aconselha aos cidadãos que pretendam participar na manifestação ou que desejem deslocar-se às proximidades dos locais afetados pela manifestação, e que estejam a ponderar efetuá-lo por meios próprios, que privilegiem a utilização dos transportes públicos, com especial enfoque para o Metropolitano de Lisboa".