Dragão sofre frente ao Gil Vicente para acabar com jejum

Um galo bem duro. O FC Porto colocou fim ao jejum de três jogos sem vencer, mas teve de sofrer e muito para derrotar o Gil Vicente. Evanilson marcou na estreia a titular, só que um penálti falhado e a expulsão de Zaidu levaram a um prender de respiração até ao suspiro final.Elogiado pela criatividade em Manchester, Conceição voltou a alinhar três defesas num esquema com grandes novidades: Nakajima titular pela primeira vez desde março, Zaidu a central e Manafá na ala esquerda, com a frente entregue aos reforços Evanilson e Martínez.Tanta rotação deu em tontura. Existisse um apagador de memória ao estilo da melhor ficção de Hollywood e Sérgio quereria certamente esquecer a primeira meia hora. Remates do FC Porto? Um, aos 29 minutos.Seria o Gil Vicente a ter a primeira chance de ouro (26’), num quatro para dois que Pepe e Marchesín salvaram. Conceição mandou gente aquecer e mudou na tática. Corona passou para a esquerda e Zaidu mais encostado à ala.Foi o mexicano a criar o tal primeiro lance a Toni Martínez. Denis sacudiu a cabeçada. Pouco depois (32’), Evanilson acertou na barra e Samuel Lino, do outro lado, atirou por cima. Já perto do intervalo, Zaidu encontrou Nakajima e o japonês puxou do abre-latas para Evanilson encostar nas redes.A prova de que o resultado era melhor do que a exibição é que Sérgio mexeu ao intervalo. Saiu Martínez, entrou Baró. O FC Porto reequilibrou-se e teve um penálti perto dos 60’. Agora sem Telles, foi chamado Uribe. A falta de eficácia dos azuis-e-brancos nos 11 metros é assustadora. Denis defendeu. E depois segurou mais três lances de golo de Fábio Vieira e Nakajima, contando com a ajuda da barra em novo lance de Evanilson. O Gil parecia encostado às cordas, mas Zaidu, ao seu estilo apressado, quis ganhar a bola e levou segundo amarelo. Até final, foi sofrer a bom sofrer no FC Porto. Ainda teve uma visão do inferno (bola na trave), mas acabou na barca da glória.Na estreia a titular, o jovem que fez 21 anos neste mês mostrou qualidade e potência. Evanilson foi essencial no golo que acordou a equipa - excelente jogada de Nakajima - e ainda enviou duas bolas à barra.Começa a ser inacreditável a ineficácia portista nos penáltis. Depois da saída de Alex Telles, sobrou a dúvida sobre quem ficaria com a missão: Uribe falhou. Gestão de Conceição no onze ia dando asneira.Hélder Malheiro teve uma exibição muito positiva, beneficiando da ajuda do VAR no lance do penálti para o FC Porto, já que o jogador do Gil tem o braço aberto na área. Bem decidida também a expulsão a Zaidu, além do amarelo a Pepe, que puxou o nigeriano de volta para o terreno de jogo.- Belo cartão de visita do reforço, na estreia a titular e logo no Dragão. Um golo e duas bolas nos ferros. Para além disso lutou até ter forças.– Uma grande defesa ao remate de Leautey.– Dificuldades perante a velocidade gilista.– Cortes importantes em mais uma exibição de nível muito elevado.– Esteve no golo do FC Porto. Expulso com duplo amarelo. Ingénuo.– Melhorou quando foi para a esquerda. Em quase todos os lances de perigo.– Um remate com perigo. De resto exibição pálida na ala direita e na esquerda.– Tentou dar músculo ao meio campo. Pouco intenso, falhou um penálti.– Conceição pediu-lhe para pegar no jogo. Só o fez após o intervalo.– Assistiu para 1-0 e teve dois remates perigosos. Boa exibição.– Perdeu, de cabeça, um golo feito. Fraco.– Trouxe consistência.– Esforçado.– Para fechar.– Para guardar a bola.– Sem tempo.