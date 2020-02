FC Porto lidera campeonato após jogo sofrido frente ao Portimonense

Um golo de Alex Telles permitiu ao FC Porto vencer o Portimonense e assumir a liderança do campeonato, ainda que o Benfica só jogue esta segunda-feira com o Gil Vicente, num jogo que fica marcado pela grande penalidade falhada por Jackson Martínez.



Sérgio Conceição mostrou respeito pelo Portimonense. Não foi em poupanças a pensar na Liga Europa. E fez bem. Pois as poupanças podiam ter saído muito caro.





O FC Porto entrou em ritmo lento. Sentiu-se o cansaço do jogo na Alemanha com o Bayer Leverkusen. O futebol portista não era nada fluído. Mas mesmo assim, a equipa de Sérgio Conceição manteve um ascendente no jogo. Criou situações de golo, mas pecou na finalização.Corona acabou por ser dos mais ativos. O Portimonense não subia no terreno e o lateral adaptado aproveitava para criar perigo. Também Soares dispôs de duas boas situações, mas falhou.O ineficácia portista fez o Portimonense acreditar que podia sair do Dragão com pontos. Jackson Martínez deixava a cabeça de Mbemba, o elo mais fraco portista, e o cabeceamento ao lado era o primeiro aviso.Pouco depois, foi a vez de Uribe comprometer. Uma entrada fora de tempo dentro da área sobre Jackson Martínez valeu penálti.Hugo Miguel recorreu ao VAR. No entanto, o antigo jogador do FC Porto acabou por rematar muito por cima, recebendo a ovação da noite.Na etapa complementar, o FC Porto continuou lento. Sérgio Conceição fez entrar Nakajima e Zé Luís. A equipa modificou-se ganhando mais acutilância, mas revelava carências na finalização.O Estádio do Dragão tremia com a possibilidade de a equipa ceder pontos. Zé Luís ainda ficou a pedir uma grande penalidade. Percebe-se um toque no pé dentro da área, mas desta vez o VAR mandou seguir.A nervos da bancada passavam para a equipa. Otávio apareceu com um remate ao lado e Luís Díaz falhou uma emenda que parecia fácil.Os algarvios já acreditavam que podiam levar pontos, quando apareceu Alex Telles. O lateral-esquerdo surgiu à entrada da área e atirou uma bomba indefensável para Gonda, que ainda voou...Uma explosão de alegria que vale a liderança no campeonato e coloca pressão sobre o rival Benfica que esta segunda-feira joga em Barcelos, com o Gil Vicente, equipa que já venceu o FC Porto, o Sporting e empatou com o Sp. Braga.O defesa-esquerdo portista apareceu quando a equipa mais precisava. Um descuido da defesa algarvia deu-lhe espaço e uma bomba indefensável garantiu uma vitória que vale a liderança, à condição, no campeonato, mas que foi muito sofrida.É um jogador de grande qualidade, com provas dadas. Contudo, desperdiçar um penálti frente a uma equipa como o FC Porto é fatal para as pretensões de qualquer formação, e este domingo não foi exceção. O remate nem acertou na baliza.Hugo Miguel foi bem auxiliado pelo VAR, que viu a falta de Uribe sobre Jackson Martínez e que resultou no penálti que o colombiano viria a falhar.Dúvidas num agarrão a Soares e numa falta sobre Zé Luís, que ficou a pedir grande penalidade.Sérgio Conceição confessou-se surpreendido pela ação do Portimonense no Estádio do Dragão, o que acaba por explicar as dificuldades portistas."Esperamos sempre adversários difíceis mas o Portimonense jogou de forma diferente, com uma defesa mais alta e muito consistente. Na 1ª parte tivemos três ocasiões para marcar e neste género de jogos quando se marca as coisas ficam diferentes", garantiu o técnico do FC Porto, que não escondeu o alívio pelo golo de Alex Telles.



"A ação do banco acabou por desbloquear o jogo, fomos para cima do adversário e é de louvar o esforço do grupo", garantiu, salientando "não faltar frescura" ao plantel.



O FC Porto dorme na liderança, à espera do resultado do Benfica em Barcelos. Para o técnico portista, o importante é mesmo no final. "Não estamos ansiosos, queremos estar em primeiro em maio. É saboroso", finalizou.



Bomba de Alex Telles decisiva

Marchesín – Uma noite tranquila, sem trabalho.



Corona – Dá profundidade ao flanco e surge com perigo no ataque. Esteve perto do golo.



Mbemba – É o elo mais fraco dos dragões. Inseguro, quase comprometeu. Dificuldades em marcar Jackson Martínez.



Marcano – Deve ter saudades de Pepe. Mesmo assim tem cumprido.



Uribe – Imprudente no lance que resultou em penálti por falta sobre Jackson. Uma entrada que podia ter deitado tudo a perder.



Sérgio Oliveira – Boa visão de jogo e passes a criar desequilíbrios.



Otávio – Sempre em alta rotação, obriga os companheiros a subirem de ritmo.



Luis Díaz – Rápido e perigoso. Causou desequilíbrios, com bons cruzamentos para a área. Desperdiçou uma boa oportunidade quando falhou a emenda ao 2º poste.



Marega – Discreto e intermitente. A defesa algarvia não lhe concedeu espaço na área.



Soares – Criou situações de perigo, mas revelou-se ineficaz. Um cabeceamento perigoso ao lado.



Nakajima – Entrou e agitou o jogo portista com rasgos de criatividade.



Zé Luís – Caiu na área e ficou a pedir penálti.



Romário Baró – Trouxe irreverência.