Erros do Sporting ditam derrota na Holanda

Erros na defesa e no ataque explicam a derrota (2-3) de quinta-feira, na Holanda, do Sporting diante do PSV, na 1ª jornada do Grupo D da Liga Europa. Na defesa, Coates marcou na própria baliza, Miguel Luís ficou a ver Baumgartl arranjar espaço na área e marcar o 3º golo dos holandeses, além de outras falhas que foram disfarçadas com defesas de Renan - algumas para a frente, o que é sempre sinal de mais perigo.No ataque, ainda foi pior, devido a uma falta de pontaria confrangedora, sobretudo a partir dos 55 minutos, já que até aí resume-se a uma mão cheia de nada e a um golo caído do céu (o penálti sobre Bolasie que Bruno Fernandes converteu).Os leões até entraram a ter bola e a trocá-la com facilidade no meio-campo, perante um adversário recuado e algo temeroso do que lhe podia acontecer. Mas não aconteceu rigorosamente nada. Muitos passes errados e pouca objetividade ofensiva. Foi assim o leão durante um quarto de hora. Depois, os holandeses adiantaram linhas, imprimiram alguma velocidade e... marcaram dois golos. O 1-0, por Malen: ganhou a corrida a Coates, enfrentou Neto, fletiu para o meio e rematou certeiro.A bola ainda tabelou em Neto e no poste antes de entrar na baliza. O Sporting não reagiu. E sofreu outro golo. Numa jogada que começou no guarda-redes Zoet, a mobilidade e precisão no passe dos jogadores PSV confundiram os portugueses. A bola chegou a Bruma, na direita. Foi à linha de fundo centrar para Coates desviar para a própria baliza. E 2-0.Tinham passado 25 minutos. De nada de Sporting e algum, pouco, PSV. Seguiu-se novo período de domínio do leão, com muitos passes errados e sem criar perigo. Até que, no minuto 39, Acuña meteu na área em Bolasie, que fez um domínio orientado e ia passar por Hendrix quando foi derrubado. O árbitro assinalou o penálti que Bruno Fernandes converteu.A 2ª parte abriu com o 3-1. Canto na esquerda, Baumgartl, na área, fugiu a Miguel Luís e rematou certeiro. Desta vez, o leão reagiu, sempre sob a batuta de Bruno Fernandes. Primeiro com Bruno a acertar no poste, de cabeça (55’), e depois com Vietto (56’), carregado por um holandês, à boca da baliza, a não conseguir desviar um bom centro de Bolasie; e com remates de Bruno (58’, 72’ e 75’) e Jovane (74’ e 77’) que Zoet defendeu. No minuto 82, Pedro Mendes, acabado de entrar, sacou um fenomenal remate fora da área e fez o 3-2. O PSV sentiu o perigo e foi para o ataque segurar a vitória."Faltou-nos eficácia, mas não jogámos contra uma equipa qualquer. Temos de melhorar, essencialmente a nível defensivo. É urgente para a equipa vencer e estabilizar a nível emocional. É para isso que vamos trabalhar, para vencer o próximo jogo", disse ontem Leonel Pontes, treinador do Sporting.Beto Severo, team manager da equipa do Sporting, reagiu ontem ao caso dos pontapés de Bruno Fernandes no balneário do Bessa, noticiado peloe pela. E negou que o clube tivesse apontado outro culpado para o incidente. ".O Sporting é uma instituição séria e nunca colocaria a verdade em causa", disse Beto. Sobre este incidente, Bruno Fernandes referiu: "Mais tarde falarei disso. A seu tempo as coisas serão esclarecidas".