"Estou a rever umas vírgulas": Polémica com relatório do jogo entre Sporting e Moreirense

O Sporting sente-se desrespeitado pelo árbitro internacional Tiago Martins. No fim do empate (0-0) com o Moreirense, segunda-feira à noite, em Moreira de Cónegos, os leões tiveram de aguardar hora e meia pela elaboração do relatório do jogo."Sabendo que a equipa iria regressar nessa mesma noite a Lisboa [a cerca de 350 quilómetros de distância de Moreira de Cónegos], o árbitro demorou mais de hora e meia para escrever o seu relatório. Quando confrontado com a espera, respondeu: ‘O senhor Severo [Roberto Severo, mais conhecido por Beto, ‘team manager’ ]tem de esperar, pois estou a rever umas vírgulas’", denunciou esta terça-feira o Sporting em comunicado, com assinatura do seu diretor de comunicação. "Hora e meia de espera. Estaria certo se não fosse profundamente errado. O respeito conquista-se. E não é com comportamentos assim, dentro e fora de campo, que os árbitros portugueses vão alguma vez ganhar créditos. Muito pelo contrário", acrescenta Miguel Braga.Já na segunda-feira, após o jogo com o Moreirense, os leões insurgiram-se com a arbitragem do filiado na Associação de Futebol de Lisboa, escrevendo: "Bastou uma sequência de vitórias do Sporting para os árbitros começarem a ter erros inexplicáveis. Já sabemos que quanto mais fortes estivermos, mais pedras vão colocar no nosso caminho". Os sportinguistas, que estiveram em superioridade numérica a partir dos 50 minutos, por expulsão de um jogador dos minhotos, referem, ainda, que continuarão a trilhar o seu rumo, sendo " cada vez mais fortes".Hugo Viana foi suspenso por 30 dias e punido com uma multa de 5100 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação por confrontar e injuriar Tiago Martins. No final do jogo, o diretor desportivo dos leões, segundo o relatório do árbitro, "proferiu as seguintes injúrias: ‘Pensas que és a estrelas, já te f..., dois penáltis que não marcaste’. O árbitro parou a olhar e o sr. Hugo Viana continuou: ‘Estás a olhar para quem seu car...?’".Pontapé de penálti por marcar sobre Jovane Cabral. Tiago Martins e Jorge Sousa (videoárbitro) não viram.Falta para segundo cartão amarelo de Abdu Conté. Tiago Martins não viu.Falta grosseira sobre Coates na área do Moreirense. Tiago Martins não vê, Jorge Sousa alerta e Tiago Martins continuaa não ver.