O momento foi tenso. A defesa de Diogo Faria, comentador do Porto Canal, questionou esta sexta-feira o antigo diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, sobre se se recordava de o antigo advogado do clube ter admitido que os emails revelavam indícios de tráfico de influências.



A questão não caiu bem à testemunha, nem à defesa do Benfica.









Ver comentários