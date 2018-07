Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-dirigente da Juventus garante que Ronaldo já fez exames médicos e já assinou pelo clube

Luciano Moggi inteirou-se de tudo depois de ter falado "com gente importante".

09:34

Luciano Moggi, antigo diretor geral da Juventus, revelou no Twitter e depois à Tele7Gold que Ronaldo já assinou pela Juventus.



"Na minha opinião já assinou e já fez os testes médicos em Munique. Foi isso que me foi dado a perceber depois de ter falado com pessoas importantes", contou o antigo dirigente, que chegou a sondar o Sporting para levar Ronaldo para a Juve, quando o craque tinha apenas 18 anos.