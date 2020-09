Volte-face no negócio Darwin Nuñez adia apresentação do jogador no Benfica

As exigências de última hora, no que a comissões diz respeito, adiaram a apresentação do novo reforço do Benfica, Darwin Nuñez, marcada para esta quinta-feira.

A transferência chegou mesmo a estar em risco, uma vez que o pai do jogador interrompeu os exames médicos, mandando o filho regressar ao hotel enquanto as questões financeiras não estivessem fechadas. O pai de Darwin participou nas negociações finais, fazendo exigências de última hora, numa reunião onde também esteve Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica. Oficialmente, o clube informou os jornalistas que o adiamento da apresentação ficou a dever-se ao atraso na realização dos exames. Ao que tudo indica, as questões relacionadas com as comissões já foram ultrapassadas e Darwin Nuñez pode ser apresentado amanhã.

O episódio desta quinta-feira criou mal estar entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira. O administrador da SAD viajou para Espanha e foi ele o responsável pelo acordo final que possibilitou a vinda de Darwin Nuñez para Lisboa. Quando se deu o volte-face, Rui Costa questionou o presidente do Benfica sobre o sucedido, pois, segundo o ex-jogador, tudo estava tratado. Rui Costa considera incompreensível o revés que o negócio sofreu.