Fã partilha imagem com Ronaldo onde Chiellini aparece...nu

Fotografia foi tirada no balneário da Juventus e ninguém tinha percebido o outro jogador no segundo plano.

13:28

Um jovem futebolista italiano, fã do Cristiano Ronaldo, visitou o craque no balneário da Juventus, no final do jogo contra o AC Milan, no passado domingo, para realizar o sonho de conhecê-lo.



No entanto, a foto que tirou com o ídolo tinha um segundo plano inusitado: outro jogador da Juventus, Giorgio Chiellini, aparece completamente nu.

Ninguém tinha reparado até que a foto foi partilhada nas redes sociais e os cibernautas começaram a publicar comentários e a fazer ‘zoom’ da imagem para dar destaque ao jogador sem roupa.

Raoul Bellanova acabou por apagar a publicação e pediu desculpas ao futebolista italiano pela exposição, apesar de não ter sido propositado.