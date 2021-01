Fábio Veríssimo assume erro com amarelo mostrado a Palhinha no Sporting-Boavista

O árbitro Fábio Veríssimo vai reconhecer que errou ao mostrar o cartão amarelo a Palhinha no jogo Sporting-Boavista, quando for chamado a prestar declarações junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, no âmbito do recurso que os leões apresentaram.Segundo apurou o CM, momentos depois do encontro, após ter visionado nas cabines o lance entre Palhinha e Nuno Santos, Fábio Veríssimo concluiu logo que tinha cometido um erro e assumiu-o junto da comitiva sportinguista que esteve no Estádio do Bessa. Além de o ter feito perante os leões, o CM sabe que o árbitro de Leiria também confidenciou junto de pessoas que lhe são muito próximas que não devia ter exibido o amarelo a Palhinha, que, por enquanto, afasta o médio do dérbi com o Benfica, agendado para a próxima segunda-feira.De acordo com o regulamento Disciplinar da Liga, o Sporting vai ter de esperar pela decisão sumária do CD que irá aplicar um jogo de castigo a Palhinha. Depois, o clube terá de avançar com um ‘recurso hierárquico impróprio’ para o pleno presidido por Cláudia Santos, que não tem efeito suspensivo. Nesse recurso, os leões poderão juntar um vídeo com imagens do lance e pedir para que Fábio Veríssimo seja ouvido.O CM sabe, ainda, que também o VAR do encontro em que o Sporting venceu por 2-0 (golos de Nuno Santos e Porro) poderá ser questionado pelo CD. António Nobre, de acordo com as fontes contactadas pelo CM, irá ter a mesma opinião que Fábio Veríssimo, ou seja, que Palhinha não devia ter visto o cartão amarelo.O CM apurou que, esta quarta-feira, o Sporting já apresentou o recurso para a despenalização de Palhinha junto Conselho de Disciplina. Isto porque o jogador foi mesmo punido com um jogo de suspensão.Rúben Dias e Petrovic viram os seus castigos revertidos, após o recurso em 2018. O benfiquista foi castigado com dois jogos por uma falta sobre Gelson num dérbi e acabou despenalizado. Já o leão Petrovic viu o segundoamarelo injustamente e não cumpriu castigo no jogo seguinte. Em ambos os casos os árbitros reconheceram que erraram.O Sporting regressou esta quarta-feira ao trabalho com o dérbi na mira, após o triunfo sobre o Boavista por 2-0. Com todo o grupo disponível, as boas notícias para Amorim são o regresso de Pedro Gonçalves, após cumprir castigo no Bessa, e o facto de manter a liderança, independentemente do resultado.