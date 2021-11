Fábio Vieira renova com FC Porto até 2025

Fábio Vieira renovou esta quarta-feira pelo FC Porto até 2025.

O médio, que estava ligado ao clube até 30 de junho de 2022, prolongou agora até 2025, um mês depois de o dirigente portista ter admitido que isso iria acontecer mais tarde ou mais cedo.

Os 'dragões' mantêm, assim, o campeão da Youth League de 2019 que faltava, depois de na temporada anterior terem prolongado o contrato de Vítor Ferreira e de João Mário e, já na presente temporada, de Diogo Costa.

Fábio Vieira revelou-se muito satisfeito por renovar contrato com o clube do coração e que desde sempre representou.

"É um feito muito importante para mim, uma coisa que ambicionava há algum tempo, renovar contrato com o clube que amo, que represento desde pequeno. Estou muito feliz. Tenho de agradecer ao presidente pela oportunidade, por acreditarem em mim, a todas as pessoas que acreditaram. Ao treinador e companheiros que me aconselham para ser melhor a cada dia. É um dia muito importante para mim", disse na cerimónia realizada no Estádio do Dragão.

O médio portista admitiu que espera ainda fazer mais pelo clube e não esconde a ambição de ir mais além.

"Espero conquistar muitos mais títulos, é para isso que cá estou, num grande clube, de topo mundial, como é o FC Porto. Renovar com este clube é algo muito importante para mim, sinto-me muito feliz e prevejo coisas muito positivas para o futuro", concluiu.

Pinto da Costa destacou as qualidades do jovem médio e aconselhou-o a "aproveitar a oportunidade".

"É para mim muito gratificante ver mais um jovem nascido no FC Porto renovar o contrato. O Fábio tem um talento, uma enorme vontade e tem tudo para triunfar e a felicidade de estar num clube que gosta, num clube que gosta muito dele e ter um treinador que sabe potenciar os jovens de talento. Por isso, só te quero dizer: aproveita esta oportunidade. Vais ser uma referência do FC Porto, com muito trabalho, paciência e determinação", salientou.