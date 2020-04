Falta de corrida ao ar livre afeta treino dos jogadores do Benfica

A impossibilidade de correr ao ar livre e em relva tem sido um dos principais problemas nos treinos diários de alguns jogadores do Benfica, apurou oA quarentena em vigor obrigou a um enorme esforço de adaptação do plantel. Alguns futebolistas têm relvados junto às suas vivendas. Mas outros moram em apartamentos, estando impossibilitados de treinar ao ar livre. O Benfica tentou minimizar os constrangimentos decorrentes de uma preparação à distância e colocou todo o material de treino à disposição dos jogadores, incluindo passadeiras e bicicletas estáticas, para o trabalho cardiovascular.Outro dos problemas de alguns atletas, nomeadamente dos mais novos, tem a ver com o trabalho com bola. Sem jardim por perto, é complicado trabalharem aspetos de técnica e de controlo. Tal como os restantes cidadãos, os jogadores têm a possibilidade de fazer exercício nas imediações das suas residências, mas quase todos preferem cumprir o plano de treinos no resguardo dos respetivos domicílios. O que inviabiliza o trabalho com bola.Luís Filipe Vieira publicou uma mensagem no site do Benfica em que elogiou o espírito solidário dos elementos do plantel, que, tal como onoticiou, fez uma importante doação para compra de material de proteção destinado a profissionais de saúde."É enorme o orgulho que sinto sobre a forma exemplar e solidária como procuraram unir-se para ajudar aqueles que mais necessitam", disse o dirigente. Vieira agradeceu ainda a "todos os profissionais de saúde, jovens e menos jovens que, dia a dia, de forma incansável e com enorme coragem, salvam vidas".Nuno Gomes vê com alguma preocupação a pandemia Covid-19. Mas garante estar "calmo e confiante". "Todos juntos vamos ultrapassar esta situação", diz ao site da Liga. O antigo avançado do Benfica pede que se siga à risca os conselhos das autoridades.Cinco jogadores do Espanhol – em que atuam Raul de Tomas, Ferreyra e Corchia, bem conhecidos dos benfiquistas – e um elemento da equipa técnica, cujos nomes não foram divulgados pelo clube catalão, já receberam alta hospitalar depois de terem testes positivos à Covid-19. Estão de quarentena.