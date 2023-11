Família pede ao Exército de Libertação Nacional uma prova de que o pai de Luis Diaz está vivo

sobrevoos e desembarque de tropas" a impedir a "libertação rápida e segura" do pai do jogador ex-Porto, num comunicado citado pelo jornal El Colombiano.

A 28 de outubro, nas imediações de uma bomba de gasolina, dois motociclistas interpelaram e sequestraram sob ameaça os pais de Luis Diaz . A polícia colombiana resgatou a mãe do futebolista, Cilenis Marulanda, na cidade de Barrancas.

A família de Luis Diaz pediu ao Exército de Libertação Nacional (ELN) da Colômbia uma prova de que o pai do futebolista do Liverpool está vivo, avançou esta quarta-feira o jornal britânico The Sun.Luis Alfonso Diaz, primo do extremo dos 'reds', disse à rádio estatal colombiana que a família precisa de ver Manuel Diaz, de 58 anos, "para ter paz de espírito".Gabi, irmão do homem sequestrado, admitiu sentir preocupação com o desenrolar dos acontecimentos. "Aquilo de que mais gostávamos era de saber a situação do nosso irmão, nosso pai, nosso filho, porque o meu pai está aqui e quer ver o filho dele", vincou.Recorde-se que, na sexta-feira, o ELN anunciou a libertação de Manuel Diaz nas horas seguintes, mas os guerrilheiros adiaram no domingo a execução do plano , devido à militarização da área. O exército aludiu aos "