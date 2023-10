FC Porto em negociações para exploração comercial do Estádio do Dragão

O FC Porto tem vindo a negociar a exploração comercial do Estádio do Dragão com uma empresa, cuja identidade permanece desconhecida, revelou esta sexta-feira o administrador da SAD dos vice-campeões nacionais de futebol, Fernando Gomes.

"Há um acordo de confidencialidade subscrito com a empresa com a qual temos estado a negociar. Antes do final deste ano, informaremos os sócios. Nesta fase, parece-me que o FC Porto pode dar um grande passo, no sentido de melhorar a sua imagem, a qualidade da presença dos sócios no seu estádio, as condições do recinto e as suas receitas, sem que isto signifique ir buscar receitas de amanhã que estamos a sacrificar hoje", analisou.

Fernando Gomes falava durante a sessão de apresentação do relatório e contas da SAD em 2022/23, decorrida no Dragão Arena, no Porto, um dia depois de o jornal O Jogo ter veiculado a existência de negociações com uma empresa norte-americana, com vista à exploração do Estádio do Dragão - incluindo o seu 'naming' -, e do pavilhão do FC Porto.

"Trata-se de aumentar receitas, mas de forma partilhada. Para as elevar, há 'know how', rede internacional e contactos que não temos. Essa é a mais-valia. A circunstância de o FC Porto ser o quarto melhor do clube do mundo [segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol], tal como aconteceu esta semana, traz-nos vantagens nestas parcerias. Estes grandes grupos querem os seus ganhos, mas também estão à espera de prestígio. O FC Porto pode trazer isso", sustentou o administrador financeiro.