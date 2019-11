FC Porto escorrega na ilha da Madeira com empate

Está tudo bem, não estava? Nem três dias durou a liderança do FC Porto na Liga após um escorregão - literal e metafórico - na visita ao Marítimo. O novo sistema falhou ao segundo teste num empate com dois golos às três tabelas - o dos portistas já perto do apito final de Jorge Sousa.Em equipa que ganha não se mexe, pensou Conceição, querendo aproveitar o lanço que levou o FC Porto ao topo. Só que o 4x3x3 que esmagou o Famalicão foi engolido no Caldeirão.O Marítimo anulou as movimentações de Otávio e foi mais agressivo no jogo interior. Lucrou logo aos 11’. Num canto, Danilo tenta o corte e faz uma assistência indesejada. Pior, pretendendo remendar o erro, ainda desvia o remate de Bambock... para golo. 1-0.Em vantagem, o Marítimo deliciou-se a jogar em bloco baixo, vendo os dragões escorregarem num péssimo relvado e baterem sem furarem. No melhor lance antes do descanso, Amir evitou o empate a Díaz, aos 19’. Os azuis-e-brancos iam para os balneários com uma missão difícil - o FC Porto nunca dera a volta nos Barreiros a uma desvantagem no intervalo.Conceição demorou mais 15 minutos a mexer. E sem sucesso. Só aos 84’, num canto do ‘reforço’ Telles, Soares cabeceia contra Pepe e a bola entra, apesar do esforço de Grolli. Aí sim, e só aí, aperto final dos dragões. Inglório. Empate às três tabelas. Liderança perdida na ilha.Nuno Manta Santos estudou o novo sistema portista e ‘perseguiu’ Otávio, anulando a criação no meio-campo, sempre preenchido com agressividade e levando o FC Porto para as alas em que os laterais não tinham mestria para centros perigosos.A bola de Pepe, aos 20’, diretamente para canto, e a desorientação do até agora exemplar Marchesín foram exemplos de equipa à deriva. Sérgio demorou a mexer no sistema que falhou o 2º teste. Ainda reclamou com o árbitro no final e viu o amarelo.No 1-1, parece ser Amir a promover o contacto com Pepe - a bola entra mesmo e o golo é regular. Mas Jorge Sousa errou muitas decisões e perdoou cartões - principalmente em faltas sobre Otávio, sendo que também Otávio acabou por arriscar algo mais."Há que dar mérito aos jogadores, que foram competentes e solidários", defendeu Nuno Manta Santos. Fizemos um golo de bola parada e a equipa uniu-se e foi disciplinada", disse o treinador do Marítimo.Sérgio Conceição repetiu esta quarta-feira, no terreno do Marítimo, o onze titular que tinha utilizado na vitória (3-0) diante do Famalicão, no passado domingo, referente à oitava jornada do campeonato."Sei que para as redes sociais isto [o empate no jogo desta quarta-feira] é fantástico, que me vão insultar. Estou a marimbar-me para isso. Estou com vontade de dizer isto: estou a cagar para isso. Estou com o foco na minha equipa e a lutar para ser campeão este ano outra vez", disse esta quarta-feira Sérgio Conceição na conferência de imprensa após o jogo com o Marítimo.Antes, na flash interview, o treinador do FC Porto teceu mais críticas: "Como é possível fazer um jogo da Liga neste relvado, no qual houve um jogo 48 horas antes? É inexplicável. Isto não foi um jogo, foi mais uma luta. O árbitro foi conivente, tivemos mais amarelos, há seis faltas seguidas do adversário e não vê um amarelo. Querem ser mais papistas do que o papa."Errou? Sim, como todos. Mas foi dos que mais lutou e tentou empurrar a equipa para a frente, quer a extremo, quer a lateral. Deu também chances de golo em cantos e cruzamentos.– Irreconhecível. Nada podia fazer no golo, mas complicou numa defesa aos 74’, nos passes que errou e nos tempos de saída falhados.– Perto de marcar aos 6’, foi sol de pouca dura. Correa foi dor de cabeça. Viu um amarelo e saiu aos 63’.– Fica na retina um passe disparatado pela linha final a dar canto. Melhorou a concentração e acabou por ser herói quase acidental.– Importante em certas dobras aos laterais, ia fazendo asneira num escorregão aos 69’, mas sofreu falta.– Irregular. Tentou esticar o jogo, só que tomou más decisões quando lhe ‘faltava’ o pé para cruzamento.– Mal na foto do 1-0, com muito azar pelo meio. Tenta afastar a bola por duas vezes e a mesma acaba na baliza. Quase marcou no fim.– Engolido pelo jogo interior madeirense. Cabeceamento fraco em cima do intervalo. Primeiro a sair.– Muito marcado, fartou-se de sofrer faltas. Não conseguiu jogar e enervou-se até arriscar a expulsão.– Começou cheio de gás, numa boa primeira parte em que quase marcou. Desapareceu após o intervalo.– Longe do jogo na primeira parte, acaba por ser decisivo no empate. A seguir... falhou o golo da vitória.– Nada acrescentou.– Muitas perdas de bola e um centro perigoso.– Canto do golo. Entrada muito tardia.