FC Porto não facilita saída de Marega

Jogador é fundamental para o plano de época de Sérgio Conceição.

Por Mário Pereira | 10:15

O FC Porto não vai facilitar a saída de Marega. As pretensões do avançado de 27 anos, pelo qual o West Ham apresentou aos dragões uma proposta de 30 milhões de euros, esbarram na inflexibilidade de Sérgio Conceição, que confrontou a SAD do FC Porto com a importância do jogador maliano no seu plano para a época, apurou o CM.



Marega tem contrato válido com o FC Porto até junho de 2020 e uma cláusula de rescisão fixada em 40 milhões de euros. A boa época realizada na época passada levou a administração da SAD a abrir, há algumas semanas, um processo de negociações com o empresário do jogador no sentido de lhe aumentar o ordenado, o período de vigência do contrato e o valor da cláusula de rescisão. Isto depois de o jogador ter feito declarações que apontavam para a vontade de sair. Com isto, Marega parecia convencido a continuar até que surgiu agora o West Ham, com um salário que supera largamente aquele que aufere no FC Porto.



Marega terá feito saber que não se sentia motivado para o jogo de ontem da Supertaça a acabou por não entrar nos planos de Conceição.



Discussão com Conceição

"Marega está triste e frustrado. Estava confiante face à promessa feita e por isso foi falar com o treinador. Discutiram e Sérgio Conceição decidiu afastar o jogador", disse ontem Azziz Ben Aissa, empresário do avançado.



PORMENORES

Para resolver até 5ª feira

O caso Marega terá de ser resolvido até à próxima quinta- -feira, pois nesse dia fecham as inscrições na Liga inglesa (à qual pertence o West Ham).



Promessa de saída

Marega teria uma promessa feita pelo FC Porto de que a sua transferência seria viável caso surgisse uma proposta dentro dos parâmetros da do West Ham, diz fonte do jogador.