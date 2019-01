FC Porto oficializa a contratação de Manafá ao Portimonense

Lateral esquerdo já trabalha às ordens de Sérgio Conceição.

10:38

O FC Porto oficializou esta segunda-feira no seu site a contratação do lateral luso-guineense Wilson Manafá, até aqui jogador do PortimonenseO jogador assinou um contrato válido por quatro temporadas e meia, até 30 de junho de 2023.Segundo o comunicado dos dragões, Manafá "irá vestir a camisola 12". O jogador fez a sua formação no Oliveira do Bairro Sport Clube e representou o Sporting entre 2012 e 2014, atuando na equipa júnior e na equipa B dos leões. Posteriormente, jogou no Beira-Mar, no Anadia e no Varzim.Em Portimão desde 2016, Wilson Manafá fez 79 jogos pela equipa algarvia ao longo das duas últimas épocas e meia.