FC Porto reserva lateral Bruno Onyemaechi

Bruno Onyemaechi vai ser jogador do FC Porto para as próximas cinco temporadas. Os dragões já reservaram o jogador junto do Boavista, mas o anúncio só deve acontecer quando ficar resolvido o futuro dos laterais Zaidu e Wendell (pelo menos um deles deve sair).



O Correio da Manhã sabe que apesar do Boavista, através do presidente Vítor Murta, garantir que não existe proposta pelo nigeriano de 24 anos, os dragões já avançaram com um valor para garantirem o jogador, que é do agrado do técnico Sérgio Conceição.









