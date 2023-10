FC Porto submete recurso e providência cautelar no TAD pela interdição do Dragão

O FC Porto vai apresentar recurso e providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto pela interdição de uma partida do Estádio do Dragão, esta terça-feira divulgada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Fonte do clube da I Liga revelou à agência Lusa que a decisão da secção profissional do órgão disciplinar será contestada pelos 'azuis e brancos' naquela entidade jurisdicional.

Horas antes, o CD da FPF tinha justificado a aplicação de um encontro à porta fechada e de uma multa de 5.610 euros pela "inobservância qualificada de outros deveres", além de 3.060 euros de coima face a "agressões graves a espectadores e outros intervenientes".