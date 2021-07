FC Porto tenta regresso de James Rodríguez

O FC Porto está a tentar o regresso de James Rodríguez, apurou o CM. O jogador colombiano não faz parte dos planos do Everton para a próxima época.



O empresário de James é Jorge Mendes, o que pode facilitar a transferência. Em cima da mesa está ainda a forma como o negócio se pode concretizar, sendo que o extremo de 30 anos tem contrato com o clube inglês até junho do próximo ano.



Nesta altura, James está a fazer a pré-época com o plantel do Everton. Esteve recentemente num estágio realizado em solo americano.





De qualquer forma, já foi informado pelo treinador Rafa Benítez de que pode procurar novo clube. Em Portugal, James Rodríguez brilhou com a camisola do FC Porto, entre 2010 e 2013.