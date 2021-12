Federação da Polónia rejeita rescisão de Paulo Sousa e arrasa treinador português

Hoje fui informado pelo Paulo Sousa que pretendia rescindir o contrato com @pzpn_pl

atavés de um acordo mútuo, por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente", atirou Cezary Kulesza.

Dzis zostalem poinformowany przez Paulo Souse, ze chce rozwiazac za porozumieniem stron kontrakt z @pzpn_pl z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wczesniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówilem. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 26, 2021

A Federação da Polónia rejeitou a rescisão amigável do contrato de Paulo Sousa, técnico que já tinha tudo acertado com os brasileiros do Flamengo.A novela sobre o futuro técnico da equipa do Rio parece não ter fim à vista. Paulo Sousa é acusado de ter uma atitude extremamente irresponsável, especialmente porque a Polónia joga um play off decisivo de acesso ao Mundial.O presidente da Federação da Polónia utilizou o Twitter para comentar o caso: