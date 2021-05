É oficial: Final da Champions no Estádio do Dragão

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



É oficial: A final da Champions vai realizar-se no Estádio do Dragão. A UEFA confirmou esta quinta-feira que o Manchester City e Chelsea vão disputar a taça na cidade do Porto, a 29 de maio. Cada clube terá direito a seis mil bilhetes para vender às suas massas associativas já a partir desta quinta-feira.Recorde-se que o jogo estava marcado para Istambul, Turquia, mas como o país faz parte da lista vermelha da Covid do governo britânico, os jogadores teriam de fazer quarentena de 10 dias.Consequentemente, os jogadores ingleses só iriam começar a preparar-se para a partida praticamente na véspera do arranque da competição.

Apesar dos esforços para levar a final da prova milionária para Inglaterra, não foi possível obter as isenções necessárias do regime de quarentena do Reino Unido, revela esta quinta-feira a UEFA.



A lotação do estádio para a partida decisiva será finalizada e confirmada ainda pelas autoridades portuguesas e a FPF. A venda de bilhetes para o público em geral terá então início no dia 24 de maio.

"Mais uma vez recorremos aos nossos amigos em Portugal para ajudar a UEFA e a Champions League e estou, como sempre, muito grato à FPF e ao Governo português por terem concordado em organizar o jogo tão rapidamente", agradeceu o Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.