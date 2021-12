Dirigentes do Flamengo chegam esta sexta-feira a Lisboa para tentar convencer Jorge Jesus a regressar ao Brasil. O técnico português está a par da situação, tendo reunido esta quinta-feira com o empresário Bruno Macedo no hotel Ritz.O objetivo de Marcos Braz (presidente do Fla) e Bruno Spindel (dirigente) é jogar uma cartada de charme ao técnico, fazendo-o perceber que o Flamengo o quer muito, como revelou esta quinta-feira o Globo.