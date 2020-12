Funcionário do V. Setúbal morre após sofrer acidente de trabalho. Paulinho tinha 44 anos

Paulo Neves Correia, um funcionário de manutenção do V. de Setúbal, morreu esta tarde após sofrer um acidente de trabalho no Pavilhão Antoine Velge, em Setúbal.Ao que osabe, Paulinho - como era carinhosamente tratado pelos colegas do clube sadino - terá caído de uma escada elevatória quando realizava obras no teto do pavilhão. O alerta foi dado por um grande "estrondo" que terá chamado a atenção de quem estava no local, por volta das 14h00.Quando o INEM chegou ao local, a vítima, de 44 anos, estava incosciente e imobilizada no chão, tendo sido transportada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde acabou por morrer.Paulinho era uma figura conhecida entre os adeptos e apoiantes do clube, bem como na cidade de Setúbal. Nos últimos meses, acumulava o seu cargo na manutenção com a função de roupeiro da equipa de andebol, devido à baixa de um colega.Paulo Neves Correia deixa uma filha de 17 anos. O ambiente vivido entre familiares e amigos é de grande consternação.