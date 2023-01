Futebolista detido em Paris na posse de 100 quilos de cocaína

Jean-Manuel Nedra foi detido depois de ter sido apanhado com 100 quilos de cocaína na bagagem, de acordo com o que adianta o jornal 'Le Parisien'. O futebolista internacional pela Martinica ficou em prisão preventiva ao contrário da companheira, com quem viajava, que foi alvo de uma medida de coação mais 'branda', sendo alvo apenas de vigilância judicial.A droga estava dissimulada nas malas detectadas no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.Jean-Manuel Nedra é médio, tem 29 anos, e atua no Aiglon du Lamentin, clube da 1ª divisão de Martinica que já pronunciou sobre o caso."Sejamos mais fortes do que nunca e unidos para continuar o nosso trabalho de educação através do desporto, para lutar contra este flagelo, para proteger e alertar os nossos jovens para os riscos, consequências e abusos deste ambiente", vincou o emblema à imprensa daquele país das Caraíbas.