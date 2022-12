A Polícia Federal brasileira deteve um casal português no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, no dia de Natal, por tráfico de droga. Foram apanhados durante uma inspeção às bagagens de um voo com destino a Lisboa, onde foram encontrados 4,3 quilos de cocaína. A droga estava dissimulada no forro das malas, mas foi detetada pelos agentes.









O homem e a mulher, com 24 e 28 anos, respetivamente, ficaram detidos para serem presentes a tribunal e já estão em prisão preventiva. Arriscam uma pena de 15 anos de cadeia pelo crime. n J.C.R.