Detido no Brasil com quilos de cocaína quando embarcava para Paris, com escala em Lisboa

A Polícia Federal brasileira deteve na segunda-feira um espanhol que tentava sair do país com sete quilos de cocaína no aeroporto internacional de Galeão, no Rio de Janeiro, segundo fontes oficiais.

O espanhol de 26 anos, que tencionava embarcar num voo para Paris, com escala em Lisboa, tinha escondido as drogas em vários pacotes de café na bagagem e foi descoberto pelos agentes alfandegários durante uma inspeção de rotina no terminal aéreo.

O detido foi enviado à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e terá de responder pelo crime de tráfico internacional de droga, pelo qual pode ser condenado até 15 anos de prisão.