Mulher é detida no Brasil ao tentar embarcar para Moçambique com seis quilos de droga

A Polícia Federal (PF) brasileira deteve na madrugada desta quinta-feira uma mulher que tentava embarcar para Maputo, capital moçambicana, com seis quilogramas de cocaína escondidos em fundos falsos da sua bagagem, informaram fontes policiais.

Em comunicado, a PF indicou que a detenção da mulher, de 41 anos, que não teve a sua nacionalidade revelada, ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo.

"Polícias entrevistaram uma mulher que embarcaria para Maputo, Moçambique e, em razão do nervosismo e relutância em responder às perguntas, alegando estar sendo constrangida, teve suas duas malas submetidas ao aparelho de raio-x, momento em que os agentes perceberam substância orgânica nas estruturas dessas malas", detalhou a corporação.

Na sequência, a mulher foi conduzida à esquadra, tendo sido detida após os polícias, na presença de testemunhas, desmontarem as malas e encontrarem seis quilogramas de cocaína, distribuídos em seis volumes, ocultos em fundos falsos.

Momentos antes dessa detenção, a mesma equipa de polícias federais que fiscalizavam as bagagens despachadas para um voo com destino à Etiópia perceberam, ao analisar as imagens de raio-x, "uma grande quantidade de matéria orgânica compactada em pequenas bolas, dentro de duas bolsas", de acordo com a PF.

O passageiro proprietário da bagagem, um homem nacional da Nigéria, que entrou no Brasil em 2012 com pedido de refúgio, acompanhou a abertura das bagagens e acabou detido após os agentes encontrarem, dentro de embalagens de bombons, quase 10 quilogramas de cocaína.

O destino final do passageiro era a cidade de Enugu, na Nigéria.

Ambos os detidos serão apresentados à Justiça Federal, onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.