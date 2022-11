Passageiros detidos no aeroporto de Lisboa com oito quilos de cocaína em prisão preventiva

Dois passageiros detidos no aeroporto de Lisboa com mais de oito quilos de cocaína, no total, dissimulados em malas de mão, ficaram em prisão preventiva após interrogatório judicial, informou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Segundo adianta a PGDL, as detenções dos passageiros ocorreram em flagrante delito quando se verificou que os arguidos, na chegada ao aeroporto de Lisboa em voos provenientes da América do Sul, transportavam cocaína dissimulada nas malas de mão.

"Na sequência dos interrogatórios e em consonância com o promovido pelo Ministério Público, foi judicialmente decidido aplicar aos dois detidos a medida de coação de prisão preventiva", refere a PGDL.

As investigações prosseguem sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com o apoio da Polícia Judiciária.