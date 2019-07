Futebolista Éder Militão sente-se mal durante apresentação e conferência do Real Madrid

O futebolista Éder Militão sentiu-se mal esta quarta-feira enquanto estava a ser apresentado no Real Madrid e a conferência de imprensa teve de terminar antes do previsto.



"Estou tonto", disse o futebolista com a mão no pescoço, água no copo para beber e mãos na cabeça.





De acordo com o jornal "Marca", o futebolista

realizou testes médicos no hospital universitário La Moraleja, em Madrid, pouco antes de ser apresentado.A cerimónia contou com a presença do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, na tribuna de honra do Estádio Santiago Bernabéu.