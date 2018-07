Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gedson encanta Vitória e congela ida do Benfica ao mercado

Médio de 19 anos tem provado que pode vir a ser um elemento útil para o plantel encarnado.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

As boas indicações deixadas por Gedson Fernandes, até ao momento, na pré-temporada do Benfica, resfriaram as intenções dos responsáveis do clube da Luz em reforçarem o plantel com outro médio centro, apurou o CM.



O jovem de 19 anos tem provado que pode vir a ser um elemento útil para a época principal e Rui Vitória ficou agradado com as prestações do internacional sub-20 português frente ao Napredak e V. Setúbal. Nos dois encontros, Gedson Fernandes mostrou boa capacidade nos remates de longa distância, qualidade de passe, rapidez nas movimentações, bom desarme e uma enorme vontade de assumir o jogo.



Os dirigentes do Benfica depositam muitas esperanças no jovem jogador e até reconhecem mais potencial ao médio que a Renato Sanches, agora com 20 anos, quando tinha a idade de Gedson. Uma das vantagens que os responsáveis das águias consideram que Gedson tem a mais do que Renato é a eficácia de passe.



Durante toda a pré-época, Rui Vitória vai apostar forte no médio para que ganhe rotinas com os companheiros de equipa e possa estar apto para os jogos oficiais, assim que seja necessário. O jovem pode jogar no centro do terreno, à frente de Fejsa, assumindo o controlo do jogo, ou na ala direita, fazendo uso da sua velocidade e técnica.



Gedson Fernandes é uma das pérolas da formação do Benfica, à semelhança de João Félix. Apesar de ainda muito jovens, os dois jogadores já despertaram o interesse de vários ‘tubarões’ do futebol europeu. Mas para já, a grande prioridade da direção do Benfica passa por desenvolver os dois médios e torná-los em opções válidas para o plantel principal, antes de os vender.



Águias rejeitaram 20 milhões da Roma

Luís Filipe Vieira terá rejeitado uma proposta de 20 milhões de euros da Roma por Gedson Fernandes, no início do mês. O médio tem uma cláusula de 60 milhões.



Krovinovic ainda recupera

Krovinovic ainda está a recuperar da lesão no joelho direito. O croata, além de Gedson Fernandes, é outra das opções para o lugar de Pizzi, assim que estiver totalmente apto.



Vieira procura alternativa a Bernard

Depois da mudança de Bernard para o Benfica ter falhado, Luís Filipe Vieira procura outro jogador com as mesmas características para reforçar o plantel, apurou o CM. O brasileiro esteve perto de assinar pelas águias, mas o negócio caiu por exigência de última hora dos representantes do jogador. Agora, Vieira quer encontrar uma alternativa à altura.