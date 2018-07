Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roma quer levar Salvio do Benfica

Clube da capital italiana pode avançar com proposta pelo extremo argentino de 27 anos.

Por António M. Pereira | 01:30

A Roma mostrou interesse na contratação de Salvio, do Benfica. O clube italiano está no mercado em busca de um extremo-direito e o jogador argentino de 27 anos ocupa lugar de destaque numa lista de nomes propostos ao treinador Eusebio Di Francesco pelo diretor desportivo Ramon Verdejo, conhecido por Monchi.



Segundo apurou o CM, o clube da Luz está disponível para negociar Salvio. O jogador do país das pampas está nesta época a entrar no seu último ano de contrato (termina vínculo em junho de 2019) e ou renova ou este é, segundo os responsáveis da sociedade que gere o futebol profissional do Benfica, o timing ideal para se avançar para um negócio de forma a realizar um encaixe financeiro relevante. Caso isto não aconteça, jogador e clube terão de prolongar o vínculo contratual entre as partes.



O Benfica está, pois, recetivo a ofertas. E, tanto quanto o Correio da Manhã apurou, por 20 milhões de euros há bases para se avançar para um possível negócio.



Em caso de saída, o clube da Luz riscaria da folha salarial um dos jogadores mais caros do plantel. O ordenado de Salvio ronda os 1,5 milhões de euros anuais limpos, ao nível de Luisão e de Jonas.



Para o lugar de Salvio, o Benfica tem no plantel soluções como Rafa e Zivkovic. Mas aposta fortemente na contratação do brasileiro Bernard. No caso de o negócio tendente à venda de Salvio ganhar pernas, o mesmo deverá apressar a contratação do extremo que na temporada passada representou o Shakthar (Ucrânia) e neste momento é um jogador livre.



Salvio chegou ao Benfica em 2010/11, por empréstimo do Atl. Madrid. A título definitivo está no clube desde a época de 2012/13.



Ebuehi chegou mais cedo e já está a treinar

Os dois treinos desta quinta-feira já contaram com Tyronne Ebuehi, lateral-direito de 23 anos que é uma das caras novas do Benfica para 2018/19. O defesa, ex-Den Haag, apresentou-se três dias mais cedo do que o previsto, depois de ter representado a Nigéria no Mundial da Rússia – onde realizou uma partida na prova – e já se encontra ao serviço do técnico Rui Vitória.



Obrigações Benfica SAD 2018-2021

O Benfica dará a conhecer na próxima segunda-feira, no encerramento da sessão da Bolsa, os resultados da emissão de obrigações Benfica SAD 2018-20121.



Também o Inter segue Salvio

Além da equipa da Roma (ver peça principal desta página) também o Inter de Milão tem demonstrado interesse na contratação do argentino Salvio.



Militão vira questão central

Sérgio Conceição quer contar com Éder Militão o mais rápido possível de forma a completar a defesa, onde deverá alinhar como parceiro de Felipe.



Éder Militão, de 20 anos, termina contrato com o São Paulo em janeiro, mas os dragões pretendem contar com o jogador ainda nesta pré-época para ajudar a colmatar as vagas abertas pelas saídas de Marcano e Reyes.



Felipe vai continuar a ser titular e a aposta recai sobre Militão, apesar de Sérgio Conceição ter chamado ao trabalho da equipa principal os jovens Diogo Queiroz e Diogo Leite, ambos de 19 anos. Chidozie tem jogado, mas pode estar de saída.



O São Paulo pediu cerca de 10 milhões de euros por Militão, mas o CM sabe que os dragões só estão dispostos a pagar perto de dois milhões. Caso contrário, ficam com o jogador a custo zero em janeiro. Militão tem 1,86 m e pesa 78 kg. É rápido, notabilizou-se a defesa-direito, mas no Dragão será central.



Paciência "oficial"

Gonçalo Paciência foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Eintracht Frankfurt, para as próximas quatro temporadas.



Estágio no Algarve

Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira no Olival e na segunda-feira seguem para o Algarve onde vão estagiar até ao dia 25 de julho.