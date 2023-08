Governo espanhol faz queixa de Rubiales ao Tribunal Arbitral do Desporto que o poderá suspender de imediato

Luis Rubiales, Presidente da Federação espanhola de futebol, deve ser suspenso de imediato, após queixa do Governo ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), avança o jornal As, esta sexta-feira.

O Conselho Superior do Desporto (CSD) vai levar ao TAD as denúncias de que é alvo Rubiales por ter beijado na boca uma jogadora durante os festejos da conquista do Mundial feminino por Espanha, em Sidney, na Austrália. O secretário de Estado do Desporto, Víctor Francos, considera-as "muito graves".





"Se o TAD se reunir às cinco da manhã, às cinco e dez o CSD se pronunciará", garantiu o responsável político.Víctor Francos disse que o Governo espanhol não falou com Rubiales para lhe exigir a demissão. "Não é a nossa missão. Se o fizéssemos não seríamos competentes no processo que hoje se inicia. Houve contactos com os seus próximos para fazer o que tinha que fazer", explicou.

Esta sexta-feira, o Presidente da Federação espanhola de futebol recusou demitir-se, alegando que o beijo na boca à avançada Jennifer Hermoso "foi consentido" e dizendo-se vítima de um "assassinato social".