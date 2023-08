"Não me demito": Rubiales mantêm-se à frente da federação de futebol espanhola

Leia também Depois do beijo a jogadora e das mãos nos genitais, Luis Rubiales vai apresentar demissão amanhã O Presidente da Federação espanhola de futebol tem sido protagonista de várias polémicas depois de Espanha se ter consagrado campeã do mundo de futebol feminino.

O Presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, disse esta sexta-feira que o beijo que deu à jogadora Jennifer Hermoso após a conquista do mundial feminino "foi consentido" e que não vai demitir do cargo."Tenho de pedir desculpa à sua majestade, à rainha e a todos aqueles que se sentiram ofendidos. A emoção era muito grande. Não me quero justificar, perdão", começou por sublinhar.Rubiales criticou o "falso feminismo" e descreveu que está a assassinado socialmente.Em atualização