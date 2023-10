Um Mundial ‘low-cost’. Essa foi uma das exigências do Governo para dar o seu aval político à candidatura ibérica, entretanto escolhida pela FIFA. Desde a primeira hora, sabe o CM, que ficou estipulado que não haveria um acentuado investimento público em infraestruturas desportivas.



No essencial, o País propõe-se contribuir para a organização do Mundial 2030 com os estádios e os centros de treino atuais, e que na sua maioria vêm do tempo do Euro 2004.









