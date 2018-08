Guarda-redes do Chievo parte o nariz ao chocar contra Ronaldo

Stefano Sorrentino foi hospitalizado.

18:26

GRAZIE per i vostri messaggi di vicinanza, affetto e stima. Siamo un gruppo fantastico e ieri abbiamo sfiorato l’impresa: mentre CR7 mi ha preso in pieno! #ChievoJuve pic.twitter.com/gVZ9uU6YL5 — Stefano Sorrentino (@Sorrentino) August 19, 2018

O guarda-redes do Chievo Stefano Sorrentino sofreu uma fratura no nariz no choque involuntário com Cristiano Ronaldo, no jogo de estreia do português pela Juventus na Liga italiana de futebol, anunciou este domingo o clube de Verona."O Chievo comunica que o guarda-redes Stefano Sorrentino, após um choque ocorrido ao minuto 41 da segunda parte do jogo entre Chievo e Juventus, sofreu uma fratura dos ossos nasais, um traumatismo no ombro esquerdo e uma contusão na zona cervical", lê-se no sítio oficial do Chievo na Internet.O clube dá ainda conta de que Sorrentino, de 39 anos, já teve alta hospitalar, depois de cumprido o necessário período de observação.O guarda-redes foi protagonista de um 'duelo' com Cristiano Ronaldo durante o jogo da primeira jornada da Liga italiana, que a Juventus venceu por 3-2, e acabou por ser substituído aos 90+2, na sequência do choque com o português.Na altura, com o resultado empatado 2-2, Ronaldo tentava desviar um cruzamento, mas acabou por chocar com Sorrentino, num lance em que o croata Mandzukic chegou a introduzir a bola na baliza do Chievo, mas foi invalidado por uma falta do português.O golo da vitória da heptacampeã italiana foi apontado por Bernardeschi, aos 90+3, quando a baliza adversária já era defendida por Seculin.