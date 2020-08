Guttmann: O mago que virou maldição no Benfica

"Sem mim, nem daqui a cem anos uma equipa será bicampeã europeia e o Benfica jamais ganhará uma final europeia".



A terrível maldição estava lançada e saiu da boca de Béla Guttmann, treinador que levou as águias à dupla conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1961 e 1962. Terá feito a imprecação após o segundo título, quando reivindicou um aumento de 65 por cento, pedido que não foi atendido. Furioso, bateu com a porta. Mas deixou a praga.

Lenda? Há quem garanta que sim, há quem jure que não. Fiquemos então pelos factos. Desde a saída da Luz, após a final de Amesterdão ganha por 5-3 ao Real Madrid, o Benfica chegou a um total de onze finais europeias. Oito com a equipa sénior e mais três com a formação de sub-19 (ver gráfico anexo). A mais recente de todas na tarde de terça-feira em Nyon, na Suíça. Neste jogo, os jovens benfiquistas bateram-se dignamente com o Real Madrid. Mas perderam 3-2 numa partida em que fizeram um autogolo, falharam um penálti e atiraram uma bola à barra nos descontos.

Logo emergiu o ‘feitiço’ de Guttmann. De quem até já se disse que fazia magia negra. Outra lenda a envolver o húngaro, que antes de ser treinador foi professor de dança, que fugiu aos nazis na II Guerra Mundial e que será falado até o Benfica voltar a ganhar (ou a perder) uma final europeia.



Depoimento

António Simões ex-jogador treinado por Guttmann

"Quem acredita em bruxas é porque está muito aflito"

"Alguém disse que Guttmann tinha amaldiçoado o Benfica e ficou. Há quem diga que ele fez isso por estar magoado por ter ido embora. No entanto, ele voltou e as coisas não resultaram. Na minha opinião, quem acredita em bruxas é porque está muito aflito. Ainda assim, tenho medo que os jogadores fiquem afetados pela ‘maldição’".