Insólito: Jogador do Sp. Braga sofre lesão grave frente ao FC Porto e jogadores têm de empurrar âmbulância no relvado

O defesa do Sporting de Braga David Carmo sofreu esta terça-feira uma lesão grave na perna direita durante o jogo com o FC Porto, da meia-final da Taça de Portugal de futebol, e abandonou o relvado de ambulância.Num momento insólito, o motor de arranque da âmbulância não disparou e, por isso, para que o arsenalista pudesse ser retirado do campo, jogadores do Sp. Braga e FC Porto tiveram que empurrar o veículo de socorro no relvado.

O lance ocorreu aos 66 minutos da partida da primeira mão da meia-final, quando o colombiano Luis Díaz acertou no defesa dos 'arsenalistas' depois de efetuar um remate à baliza, que foi defendido por Matheus.

Após analisar as imagens, o árbitro Luís Godinho acabou por mostrar o cartão vermelho direto ao colombiano do FC Porto.

No momento da expulsão, o FC Porto estava a vencer em Braga, com um golo de Mehdi Taremi, aos nove minutos.



Veja o vídeo do momento