"Isto não são os lagartos": Os insultos dos adeptos na chegada do Benfica à Madeira

"Isto não são os lagartos", "Gabriel, vê lá se corres" e "vejam se começam a jogar à bola" são três das frases que os adeptos benfiquistas dirigiram à equipa das águias quando, durante a tarde deste domingo, a equipa aterrou no aeroporto do Funchal.descodificou os insultos dos adeptos na chegada dos encarnados à Madeira e revela-lhe tudo no programa 'Golos'.Grimaldo foi um dos jogadores mais lesado pelos insultos. "Oh Grimaldo, estás-te a rir? Pensas que isto é o Barcelona?", ouve-se.Recorde-se que esta segunda-feira os encarnados vão defrontar o Marítimo.