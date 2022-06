João Félix muito cobiçado em Inglaterra

João Félix poderá ter os dias contados no Atlético Madrid. O avançado português tem vindo a ser associado a vários colossos do futebol inglês. Manchester United, Chelsea e Tottenham estão na corrida pelo jogador que custou mais de 120 M€ aos colchoneros em 2019 (contratado ao Benfica).









Erik ten Hag, treinador dos red devils, precisa de reforçar o plantel do United para inverter a onda de temporadas negativas do clube. João Félix é visto como uma opção forte para o ataque da equipa de Old Trafford mas, o facto de o United não disputar a Champions na próxima época pode complicar o negócio.

Já os londrinos do Chelsea e do Tottenham, que vão estar presentes na próxima edição da liga milionária, veem no internacional português, de 22 anos, uma opção ideal para reforçar as suas frentes de ataque. Com a saída iminente do avançado Romelu Lukaku para o Inter de Milão, os blues precisam de um substituto e, João Félix, que tem contrato com o Atlético de Madrid até 2026, está na lista do técnico Thomas Tuchel. Antonio Conte, treinador dos spurs, também aprecia as qualidades do viseense, e quer contar com ele na próxima temporada.





O Manchester City estava a ser fortemente ligado a uma contratação do avançado português, mas a imprensa de Inglaterra noticiou esta sexta-feira que Pep Guardiola, treinador dos citizens, não pretende contar com o jogador, mesmo que os extremos Gabriel Jesus e Raheem Sterling abandonem o clube.