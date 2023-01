Jogador do Manchester United sofre acidente de carro na Passagem de Ano e falha jogo contra Bournemouth

Antony Matheus dos Santos, futebolista brasileiro que joga pelo Manchester United, falou pela primeira vez sobre o acidente de viação que sofreu devido ao mau tempo na véspera do ano novo."Tive um acidente", contou Antony aos jornalistas este domingo, citado pelo jornal britânico The Sun.O jogador de 22 anos bateu com o carro, um modelo BMW com valor acima dos 110 mil euros, após a vitória frente a Wolves por 1-0, a 31 de dezembro. Do acidente não resultaram feridos.Antony ficou fora do jogo desta terça-feira contra Bournemouth para a Premier League por estar abalado com a situação.O futebolista foi visto, esta sexta-feira, a conduzir um Lamborghini Aventador, que custa mais de 300 mil euros, após o jogo contra o Everton.