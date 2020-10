Jorge Jesus aponta o dedo à defesa no Benfica

O Benfica segue cem por cento vitorioso no campeonato, mas Jorge Jesus ainda espera melhorias na equipa, nomeadamente no plano defensivo. "Temos de crescer mais defensivamente, bato-me muito com os jogadores nesse ponto, é tão importante não sofrer como marcar. Estamos a trabalhar neste ponto", salientou o técnico na antevisão do jogo desta segunda-feira, no Estádio da Luz, com o Belenenses.O treinador atribui essa instabilidade na zona mais recuada às mudanças no setor desde o primeiro jogo: "Em duas, três semanas a linha defensiva mudou toda, com André Almeida e Rúben Dias de fora. Tivemos de mudar a estrutura dos centrais e o lateral, o que mexeu com os automatismos".Jesus voltou a admitir a possibilidade de jogar, no futuro e em determinados momentos, com "três defesas" mas diz que a lesão de André Almeida veio condicionar essa hipótese. "Era o jogador certo para fazer isso", justificou. Sobre o Belenenses, o treinador admite que a equipa vai enfrentar dificuldades. "Tem um bom treinador. O Petit, como ex-jogador, vê as coisas com outros olhos".Ainda sobre a braçadeira de capitão de Otamendi, Jesus voltou a justificar a opção: "Foi uma decisão minha. Os adeptos têm uma visão mais sentimentalista e eu olho para os interesses da equipa sem colocar em questão o sentimento e o coração". Jorge Jesus assume que as passagens pela Arábia Saudita e pelo Brasil o tornaram um treinador diferente. "Qualquer treinador, ano após ano, fica mais treinador. Quanto mais anos de futebol melhor treinador és", disse, frisando que a escolha de Luisão para integrar a estrutura foi uma exigência sua: "Está todos os dias com o grupo, está ao lado do meu gabinete. Fui eu que o escolhi e nunca pode estar afastado de mim".A mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica confirmou as quatro candidaturas às eleições da próxima quarta-feira. No mesmo comunicado a MAG garante também o reforço das condições de segurança e salvaguarda sanitárias para o ato eleitoral. "Eleições? Quanto mais rápido for melhor para a estabilidade do clube", disse Jorge Jesus.Pizzi lembrou este domingo que os adeptos no estádio são fundamentais para a equipa. "O futebol, e principalmente o Benfica, vive da relação entre os jogadores e os adeptos, entre a multidão que vai ao estádio festejar os golos e as vitórias. Nós queremos que estejam ali connosco a celebrar. Infelizmente, com tudo isto [Covid-19], não tem sido possível. Espero que brevemente volte a acontecer. O futebol é um desporto de emoções, e nós, os jogadores do Benfica, precisamos dos adeptos para crescer ainda mais, disse o médio ao site do clube no dia em que o estádio da Luz assinalou o 17º aniversário.Na sétima época de águia ao peito, um dos capitães do Benfica lembra alguns jogos disputados na Luz. "Houve vários momentos e golos que me marcaram, sobretudo nos títulos que conquistámos. Nos jogos de consagração, primeiro contra o Nacional [2015/16] e depois contra o V. Guimarães [2016/17], acabei por marcar golos e foram momentos importantes por tudo. Pelos adeptos que estavam numa euforia enorme, por nós, jogadores, que também estávamos a celebrar esses títulos… Foi o culminar de épocas desgastantes, difíceis, mas que tiveram um sabor muito positivo".Jorge Jesus admite mudanças para o jogo com o Belenenses. Nesse sentido, Rafa e Weigl poderão entrar para o onze. Certo, segundo Jesus, é que Taarabt será titular.O Standard Liège perdeu com o St. Truiden (0-2), na 6.ª jornada a Liga belga. O Standard desloca-se à Luz na quinta-feira na 2.ª jornada do grupo D da Liga Europa.